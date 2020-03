Camilerden korona virüsüne karşı dualar yükseldi

Camilerden korona virüsüne karşı dualar yükseldiKırıkkale'deki tüm camilerden dua sesleri yükseldiKorona virüs nedeniyle camilerden dua okundu.KIRIKKALE - Korona virüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastaların iyileşmesi için yatsı ezanından sonra Kırıkkale'deki tüm camilerden dua sesleri yükseldi. Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye 'de de görülen korona virüs (Kovid-19) nedeniyle salgınının bir an önce son bulması ve hastaların iyileşmesi için yatsı ezanından sonra Kırıkkale'deki tüm camilerden dua sesleri yükseldi.Kırıkkale Nur Camii'nden yapılan duada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde dünya genelinde görülen "Yeni Koronavirüs"ün (Covid-19) ülkemizde yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek için ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarımıza salgın hastalık riski sona erinceye kadar evlerinde kalmaları tavsiye edilmektedir. Bu itibarla bugünden itibaren yatsı ezanlarına müteakip minare hoparlörlerinden "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun. Amin"Yatsı Ezanı sonrasında Adıyaman'da ki camilerden dualar yükseldiADIYAMAN - Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, Yatsı Ezanı sonrasında Ulu Camii'nden korona virüsüne karşı ettiği dua il merkezindeki tüm camilerin minarelerinden yankılandı. Tüm Türkiye genelinde korona virüsüyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla camilerde Yatsı Ezanı sonrasında minarelerden dua yükseldi. Adıyaman'da da Ulu Camii'nde Müftü Mehmet Taşçı tarafından yapılan duada tüm camilerden merkezi sistem ile duyuruldu.Müftü Mehmet Taşçı duasında, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun. Amin." İfadeleri kullanıldı.Dua sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Müftü Mehmet Taşçı, "Bu bir musibettir. İnşallah bu musibeti devlet ve millet olarak hep beraber bu zamana kadar tüm badireleri atlattığım gibi inşallah devlet ve millet olarak bununda üstesinden geleceğiz ve inşallah bunu da yeneceğiz Allah nasip eylerse.Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda 90 bini aşkın camimizde bugün Yatsı Namazından sonra kısacık bir dua ettik. Asr-ı saadette bu gibi vakalar hep olmuş ve o zamanda aynı tedbirler alınmış. Mesela o zamanda ezanda 'Hayya Ale's-salah', 'Hayya Ale'l-felah' yerine 'Salli fi buyutikum' ibaresi eklenmek suretiyle 'namazlarınızı evlerinizde kılınız', 'namazlarınızı olduğunuz yerde kılınız' denilmiştir. Yani şu yaşadığımız durumlar bizden öncede olmuş, yaşanmış" ifadelerini kullandı.Mardin'de korona virüsü sebebiyle camilerde dua okunduMARDİN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korona virüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası tüm camilerde dua okunacağını açıklamıştı. Mardin'de bütün camilerde ezan sonra dua okundu. Ali Erbaş, twitter hesabından koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulunmuştu Erbaş, "Kovid-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.Mardin'de de yatsı ezanından sonra camilerde dua okundu.-Yüksekova'da camilerden 'Korona'ya karşı dua edildiHAKKARİ - Türkiye geneli tüm camilerde olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin tüm camilerin korona virüse karşı dualar yükseldi. Dünaya'yı etkisinin altına alan korona virüsü salgını, Türkiyede başlamasıyla ülke genelinde önlemler alınmaya başladı.Bununla beraber Yüksekova ilçesinde bu salgın hastalığın bir an bitmesi ve sağlık çalışanlarının da bu zor mücadelede gayretler içersinde olduğu belirterek hepsi dualar edildi. Türkiye geneli tüm camilerde olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin tüm camilerin korona virüse karşı dualar yükseldi.Bingöl'de camilerden dua okunduBİNGÖL - Bingöl'de korona virüs salgınına karşın ve hastaların şifa bulması için tüm camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Bingöl'de de yatsı ezanının ardından korona virüs salgınına karşı ve hastaların şifa bulması için dua edildi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nca gönderilen ve camilerden okunan dua da, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım. Evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa sürede kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun"denildi.Duanın Türkiye genelinde okunduğunu aktaran merkez Ulucami İmamı Mücahit Çelik, "Bu akşam Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde bütün camilerimizde dua edildi. Cemaatimize alınan tedbirlere uymaya ve evde kalıp dua etmeleri için uyarı yapıldı. Cemaatimiz de bu konuda çok duyarlı davranıyor. ve alınan tedbirlere de uyuyor. İnşallah bu sıkıntılı günleri ülke olarak ve Bingöl olarak atlatacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.Elazığ'daki camilerden dua sesleri yükseldiELAZIĞ - Elazığ'da korona virüs salgınının bir an önce son bulması ve hastaların iyileşmesi için yatsı ezanı sonrası tüm camilerde dua sesi yükseldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, korona virüs salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua sesleri yükseleceğini açıklamasının ardından Elazığ'da da camilerin ışıkları yandı.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua sesi yükseldi.Kent merkezindeki İzzetpaşa Camii'nden de diğer camilerde olduğu gibi dua edildi.Aynı zamanda vatandaşların evde kalmaları tavsiyesinde bulunuldu.

