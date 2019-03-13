Düzce
'de camilerin abdesthane bölümünden 69 musluk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte yaklaşık bir aydır camilerin şadırvanlarından muslukların çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, camilerin güvenlik kameralarını inceledi.
Ekipler, hırsızlık olayına karışan kişilerin S.S.C, K.E, B.G. ve A.A. olduğunu tespit etti.
Şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.
Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel
Kaynak: AA