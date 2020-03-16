Camilerden namazınızı evde kılın anonsu
- Camilerden namazınızı evde kılın anonsu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından camilerde akşam ezanının ardından namazınızı evde kılın anonsu yapıldı.
16.03.2020 20:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:44
- Camilerden namazınızı evde kılın anonsu
İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından camilerde akşam ezanının ardından namazınızı evde kılın anonsu yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından İstanbul 'da camilerde anons yapıldı. Akşam ezanının ardından Pendik'teki camilerde vatandaşlara Cemaatle namaza bir süre ara verildiği söylenerek, namazlarını evde kılın anonsu yapıldı.
İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından camilerde akşam ezanının ardından namazınızı evde kılın anonsu yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından İstanbul 'da camilerde anons yapıldı. Akşam ezanının ardından Pendik'teki camilerde vatandaşlara Cemaatle namaza bir süre ara verildiği söylenerek, namazlarını evde kılın anonsu yapıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Camilerden namazınızı evde kılın anonsu
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, İstanbul, Genel
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