Camilerden "namazınızı evde kılın" anonsu
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından camilerde akşam ezanının ardından "namazınızı evde kılın" anonsu yapıldı.
16.03.2020 20:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:53
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından camilerde akşam ezanının ardından "namazınızı evde kılın" anonsu yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından İstanbul 'da camilerde anons yapıldı. Anonsta akşam ezanının ardından Pendik'teki camilerde cemaatle namaza bir süre ara verildiği belirtilerek, vatandaşlardan namazlarını evde kılmaları istendi. - İSTANBUL
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından İstanbul 'da camilerde anons yapıldı. Anonsta akşam ezanının ardından Pendik'teki camilerde cemaatle namaza bir süre ara verildiği belirtilerek, vatandaşlardan namazlarını evde kılmaları istendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, İstanbul, Güncel
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