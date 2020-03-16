Menü
Haberler ›› Güncel ››Camilerden 'namazınızı evde kılın' anonsu - Güncel

Camilerden "namazınızı evde kılın" anonsu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından camilerde akşam ezanının ardından "namazınızı evde kılın" anonsu yapıldı.

16.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:06

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından camilerde akşam ezanının ardından "namazınızı evde kılın" anonsu yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından İstanbul 'da camilerde anons yapıldı. Anonsta akşam ezanının ardından Pendik'teki camilerde cemaatle namaza bir süre ara verildiği belirtilerek, vatandaşlardan namazlarını evde kılmaları istendi.

(İHA)

Camilerden

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, İstanbul, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, karantinadaki koronavirüs hastalarının sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak Güncel
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı