Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Camilerden yaşlılar için Türkçe ve Arapça anons - Haberler

Camilerden yaşlılar için Türkçe ve Arapça anons

Camilerden yaşlılar için Türkçe ve Arapça anons Kilis'te, cami hoparlöründen Türk ve Suriyelilere anons edilerek, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkma yasağı geldiği uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası kesileceği anons edildi.

22.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:12
Camilerden yaşlılar için Türkçe ve Arapça anons
KİLİS - Kilis 'te, cami hoparlöründen Türk ve Suriyelilere anons edilerek, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkma yasağı geldiği uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası kesileceği anons edildi.
Nüfusundan fazla Suriyeli'nin bulunduğu Kilis'te, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkması nedeniyle Kilis Valiliği tarafından kentteki tüm camilerden Türkçe ve Arapça anons ettirerek, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirildiği bildirildi. Türkçe Arapça yapılan anonsta, " İhtiyaç durumunda ALO 155-156 numaraları arandığında kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3150 TL para cezası,TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.
Türkçe ve Arapça yapılan anonsları desteklediklerini ifade eden Kilisli vatandaşlar, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmamasını desteklediklerini belirttiler. Camilerden yaşlılar için Türkçe ve Arapça anons

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Camilerden yaşlılar için Türkçe ve Arapça anons
Etiketler : Kilis, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Sürücüler, polis ve jandarmadan kimliklerini kolonyayla temizleyerek aldı - Haberler Sokağa çıkma yasağı bulunan 79 yaşındaki vatandaşın sözleri şoke etti - Haberler Hastane kantininde sağlık personeline yiyecek ve içecekler 1 ay ücretsiz ikramı edilecek - Haberler KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı alındı - Haberler 27 yıldır çöpten topladığı ekmeklerle kuşları besliyor - Haberler Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu - Haberler "Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti - Haberler Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı - Haberler
Loading