Camilere %100 Canlı Yünden Halı Üretiyorlar

"CAMİLERİMİZ EN İYİSİNE LAYIK"

Gülseven Halı firma sahibiMurat Gülseven "Camilerimize kaliteli bir ürünü kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çünkü camilerimiz en iyisine layık. Kalite tesadüf değildir. Çünkü bizim seçtiğimiz ham mademiz %100 canlı yün. Böylelikle ülkemizin yününü kullanıyoruz. Kendi memleketimizin yününü imalatını yaparak, yurtdışına katma değer olarak ihraç ediyoruz." diye konuştu.

"%60'LIK İHRACAT PAYIMIZ VAR"

Murat Gülseven "%60'lık bir pazar payımız var. İngiltere, Avusturya, Hollanda , Belçika ve Fransa gibi avrupa ülkelerinden Balkanlara ihracat yapmaktayız. Aynı zamanda hotel sektörüne de hitap ediyoruz. Çünkü yünün en büyük özelliği kolay alev almaz olduğu için beş yıldızlı hotellerde tercih ediliyoruz. Böylelikle ülkemize katma değer katarak imalatımıza devam ediyoruz." ifadelerini ekledi.