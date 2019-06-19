19.06.2019 13:58
Haberler» Güncel» Haber

Camilere büyük özen gösteriliyor

Camilere büyük özen gösteriliyor

Düzce Belediyesi ortak kullanım alanlarının temizlik ve düzenine özen gösteriyor.

Düzce Belediyesi ortak kullanım alanlarının temizlik ve düzenine özen gösteriyor. Camilerde ihtiyaç olan çevre düzenlemelerine ağırlık veriyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde ortak kullanım alanlarına öncelik vererek çalışmalarına devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün seçim sürecinde 56 mahalle ile imzaladığı 'Mahalle Sözleşmeleri'nde geçen cami ve parkların bakım ve onarımı maddeleri kapsamında Sarayyeri Camiinde çalışma başlatıldı. Sarayyeri Camii avlusunda talep edilen parke taş örme çalışmasını yapan ekipler cami cemaatinin ulaşımını kolaylaştırmak için harekete geçti. Camiye ulaşan yürüme yolları üzerinde parke taşları ören ekipler ortak kullanım alanlarında iyileştirme çalışmalarının taleplere öncelik verilerek devam edileceğini belirtti. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:04 Sel sularından tutunduğu fındık dalı ile kurtuldu
15:04 Kağıthane'de yolda çökme
15:04 Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
15:04 Yayaya yol verene teşekkür vermeyene ceza gönderiyorlar
15:03 EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN 23 HAZİRAN'DA DA AYNI PERFORMANSI SERGİLEYECEĞİZ
15:03 TUNCELİ'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
15:03 Afrikalı kız öğrencileri güldüren proje