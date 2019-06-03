Nevşehir
Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı
nedeniyle camilere gül suyu sıkıldı.
Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce sabahın erken saatlerinden itibaren tulumbalar yardımıyla tüm camilerin iç mekanlarına gülsuyu sıkıldı. Yapılan çalışmayla birlikte camilerin iç mekanları nefis bir koku kazandı. Çalışmalarda yaklaşık 150 kg. gül suyu kullanıldı.
Gül suyu özelliği itibariyle çevreye bıraktığı mükemmel koku, etkisini uzun süre hissettirebiliyor. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı
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