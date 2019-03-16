Camilere Saldıran Terörist Mahkemeye Çıkarıldı

Kaynak: İHA

Yeni Zelanda'da 2 camiye saldıran ve 49 Müslüman'ı katleden Brenton Harrison Tarrant, mahkemeye çıkarıldı. 28 yaşındaki zanlı mahkeme sırasında bile "beyaz üstünlüğünü" anlatan bir Nazi işareti yaptı. Tarrant, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulacak. Avustralyalı cami katliamcısı Brenton Harrison Tarrant günün ilk saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Cinayetle suçlanan Tarrant kefalet başvurusunda bulunmadı. Tarrant, 49 kişinin ölümüne ve 48 kişinin yaralanmasına neden olan cami saldırılarının baş sorumlusu olarak yargılanacak. Tarrant mahkemeye mahkum kıyafetleri ve el ile ayakları prangalanmış şekilde çıkarıldı. Tarrant, dalgıçların "her şey yolunda" anlamında olan ancak Naziler arasında "tamam" anlamına gelen bir işaret yaptı. Sanığın eli ile yaptığı işaretin beyaz ırkın üstünlüğünü simgeleyen "White Power" yani, beyaz güç hareketi olduğu iddia ediliyor.HAKİME GÖRE BAŞKALARI DA VARHakim Paul Kellar, Tarrant mahkemeden ayrıldıktan sonra, "Şu anda ortada bir cinayet suçlaması var, başkalarının olacağını varsaymak makul" dedi. Yeni Güney Galler'deki Grafton kasabasında yetişen Tarrant, Christchurch'un yaklaşık 360 kilometre güneyinde bulunan Dunedin şehrinde yaşıyordu. Avustralya polisi Tarrant'ın Grafton'daki olan bağlantılarını araştırıyor.İKİNCİ DURUŞMASI 5 NİSAN'DA GÖRÜLECEKGüvenlik nedeniyle kapalı kapılar ardında yapılan duruşmadan sonra, Tarrant yeni bir duruşma için planlanan 5 Nisan tarihine kadar gözaltında tutulacak. Yeni Zelanda polisinin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda yalnızca bir suçlama ile karşı karşıya kalsa da, ek suçlamalar da olacak. Bu davanın detayları mümkün olan en kısa sürede açıklanacaktır" denildi.İKİŞER YARI OTOMATİK VE AV TÜFEĞİ VARYeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, katliamı "terörist saldırı" olarak nitelendirdi. Sanığın iki yarı otomatik tüfek ve iki ruhsatlı av tüfeği sahibi olduğunu söyleyen Ardern, ülkedeki silah sahibi olma yasasının en kısa sürede değiştirileceği sözünü verdi. Ardern, cinayetle suçlanan Tarrant'ın, aşırılıkçı hareketleri nedeniyle istihbarat servislerinin ya da polisin dikkatini çekmediğini açıkladı.ZANLILARDAN BİRİSİ TAHLİYE EDİLDİBaşbakanı Ardern, Cuma günü tutuklanan diğer üç zanlıdan birinin tahliye edildiğini, diğer ikisinin de polis tarafından soruşturulduğunu söyledi. Bu arada soruşturulan diğer iki kişinin herhangi bir sabıka kaydının olmadığı da açıklandı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison da tutukluyu "şiddet içeren sağcı terörist" olarak nitelendirdi.(Serkan Bayar/İHA)