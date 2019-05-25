Camilere Spor Alanları Kazandırılıyor

İlçe genelindeki camilerin bahçelerine yapılan spor alanlarıyla milli ve manevi değerlere önem veren nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şu anda ilçemiz genelindeki 6 camide basketbol sahası yaptık. Müsait olan yerlerde basketbol, voleybol ve masa tenisi oynanacak alanlar oluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında çocukların camilere olan ilgilerini arttırmak adına yıl boyunca Gaziantep İl Müftülüğü ve Şehitkamil İlçe Müftülüğü ile başarılı çalışmalarla imza atan Şehitkamil Belediyesi, yaz tatili döneminde açılan Kuran kursları öncesi camilere spor alanları kazandırmak için çalışma başlattı. Milli ve manevi değerlere önem veren, sportmen ve sağlıklı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, projenin kapsamını genişleteceklerini söyledi. Hayriye-Nuri Bindal Cami'sinde yapılan basketbol sahasında oynayan çocukları ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

ÇOCUKLARIMIZA BU ŞEKİLDE KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Uygulamaya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Ben, öncelikle cami hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Haydi Çocuklar Camiye projesinde bize verilen destekten dolayı biz çok mutluyuz. Okulların tatile girmelerine çok az bir zaman kadı. Cami hocalarımızla yaptığımız istişareler neticesinde çocuklarımızı sportif etkinliklerle buluşturma noktasında neler yapabileceğimizle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Şu anda ilçemiz genelindeki 6 camide basketbol sahası yaptık. Müsait olan yerlerde basketbol, voleybol ve masa tenisi oynanacak alanlar oluşturmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımızın Kuran eğitimi alırken, diğer taraftan da sportif etkinliklerde bulunmasını sağlamak adına böyle bir çalışma yapıyoruz. İl Müftülüğümüz ve İlçe Müftülüğümüz ile yıl içerisinde çalışmalarımızı nasıl devam ettirdiysek inşallah bu yaz döneminde de çocuklarımıza bu şekilde katkı vermeye devam edeceğiz. İnşallah bu yaz dönemi de başarılı bir dönem olur" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIMIZ HEM İBADET EDECEK HEM DE OYUN OYNAYACAK

Sağlanan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hayriye Nuri Bindal Cami İmam Hatibi Mustafa Yazgan, "Çocuklarımızı camiye alıştırma amacıyla ibadet etme ve oyun oynama etkinliklerinin bir arada olabileceğini göstermek üzere Şehitkamil Belediyemiz basketbol sahamızı kurdu. Gençlerimize cami merkezli bir hayat yaşatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız camide hem ibadet edecek hem de oyun oynayacak. Camilerimizi hayatın merkezine almak adına büyük gayretler gösteriyoruz. Haydi Çocuklar Camiye projesinde de Şehitkamil Belediyemizin bize çok büyük katkıları var. Bu yüzden Şehitkamil Belediyemize ve Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler