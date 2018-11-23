Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu
Başkanvekili Prof. Dr. Cenksu Üçer, "Gençlerimiz camiye gidiyor mu? Atalarımız her gittiği yere önce cami yapmıştır. Camileri dolduruyor muyuz? Anneler, babalar çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğreteceğiz, camiye göndereceğiz. Camileri mahrum ve mahzun bırakmamalıyız." dedi.
Üçer, Sinop
Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Boyabat
ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Peygamberimiz ve Gençlik Konferansı'nda, toplumun her bireyinin Kur'an-ı Kerim'i örnek alması gerektiğini vurguladı.
Allah'ın ibadetleri belirlediğine, Peygamberin de bu ibadetlerin nasıl uygulanacağını öğrettiğine işaret eden Üçer, "Özellikle gençlerimiz, Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberimizi örnek alacaksınız. Cenabı Allah ile öbür dünyada tertemiz bir yüzle karşılaşmak istiyorsak, yine Peygamberimizi örnek alacağız. Kurtuluşa ermek için Allah'a ve Peygambere itaat edip dediklerini, emirlerini yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.
"Allah'a uyun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı affetsin." diyen Üçer, şöyle konuştu:
"Ama nasıl uyacağız? Herkesin yapması gereken davranışlar var. Kaymakamın, belediye başkanının, annenin, babanın, gençlerin ayrı görevleri vardır. Gençlerimiz camiye gidiyor mu? Atalarımız her gittiği yere önce cami yapmıştır. Camileri dolduruyor muyuz? Anneler, babalar çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğreteceğiz, camiye göndereceğiz. Camileri mahrum ve mahzun bırakmamalıyız. Biz gençlerimizle, çocuklarımızla ilgilenmezsek, onları dört gözle bekleyen canavarlar vardır. Sigaracılar, hapçılar, dinimizi istismar etmeye çalışanlar vardır."
Konferansa İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, ilçe müftüleri ve din görevlileri katıldı.
Boyabat,Sinop,Din İşleri Yüksek Kurulu,Diyanet İşleri Başkanlığı