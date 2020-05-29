Camilerin açılması adına şükür kurbanı kesildi

Amasya'nın Merzifon İlçe Müftülüğü tarafından korona virüs nedeniyle kapanan cami ve mescitlerin 74 gün sonra tekrar cemaatle ibadete açılması sebebiyle şükür kurbanı kesildi.

Camilerin açılması adına şükür kurbanı kesildi
29.05.2020 18:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:22
Amasya'nın Merzifon İlçe Müftülüğü tarafından korona virüs nedeniyle kapanan cami ve mescitlerin 74 gün sonra tekrar cemaatle ibadete açılması sebebiyle şükür kurbanı kesildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından, camilerde ibadet yapılmasına başlanması münasebetiyle il ve ilçe merkezlerinde uygun görülecek bir yerde hijyen-sağlık şartları dikkate alınarak 29.05.2020 günü Cuma namazı öncesi saat 11.00'de dinen uygun nitelikte bir şükür kurbanının kestirilip etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması belirtilmişti.

Bu sebeple Merzifon İlçe Müftülüğü tarafından Allah'a şükretmek için Kara Mustafa Paşa Camii yanında bugün cuma namazı öncesi saat 11.00'de şükür kurbanını kesilerek dualar edildi.

28 tane ilçe merkezinde, 59 civarında da köy camilerinde cuma namazının kılındığını aktaran Müftü Abdülhamid Pehlivan, "Cuma namazlarımızı kılamıyorduk. Uzun bir aradan sonra Rabb'im de bugün nasip eyledi çok şükür. Bütün müftülükler olarak Türkiye'de il ve ilçelerde bugün şükür kurbanları kestik. Biz de Merzifon Müftülüğü olarak bu vesileyle kurbanımızı kestik. Halkımıza inşallah Rabb'im bu hastalığın şifasını nasip eyler ve kısa sürede de normal hale geliriz diye dua ediyoruz" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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