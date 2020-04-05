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Caminin avlusunda firma için izinsiz instagram çekimine polis müdahalesi

KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle vakit namazları ve cuma namazlarının cemaat ile kılınmadığı Avcılar'daki Merkez Ulu Camii'nin arkasındaki gözden uzak arka avlusundaki küçük bölümde instagram hesabı için modellik yapan ve bunu görüntüleyen kız kardeşi, polis tarafından uzaklaştı.

05.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:53
Caminin avlusunda firma için izinsiz instagram çekimine polis müdahalesi

KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle vakit namazları ve cuma namazlarının cemaat ile kılınmadığı Avcılar 'daki Merkez Ulu Camii'nin arkasındaki gözden uzak arka avlusundaki küçük bölümde instagram hesabı için modellik yapan ve bunu görüntüleyen kız kardeşi, polis tarafından uzaklaştı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında cuma namazı günleri camiler ibadete kapatılırken, bu yasağı delmeye gelebilecek bazı kişiler olabileceğini göz önünde bulunduran Avcılar Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri de önlem aldı.Bazı kişiler polise yasağın ilan edildiği günden itibaren cuma günleri öğle saatlerinde iki genç kadının cami avlusuna bavulla geldiğini, arka tarafta kıyafet değiştirip, birbirlerinin fotoğraflarını cep telefonu çektiğini söyledi. Görevli sivil polislerden biri bunun üzerine caminin çevresini kontrol ederken, iddia edildiği gibi iki genç kızın gözlerden uzakta olan avlunun bir köşesinde olduğu ve birisinin elinde elbise, yanlarında bavul olduğu görüldü. Genç kızlar, Avcılar'da oturduklarını, kardeş olduklarını belirtirken, instagramdaki bazı firmalar için birisinin modellik, diğerinin cep telefonu ile çekim yaptığını söyledi. Polis , böyle bir çalışmanın izinsiz yapılamayacağını belirterek, GBT sorgulamasını yaptığı kardeşleri buradan uzaklaştırdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Avcılar, Polis, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Caminin avlusunda firma için izinsiz instagram çekimine polis müdahalesi - Haberler

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