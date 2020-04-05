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CAMİNİN AVLUSUNDA FİRMA İÇİN İZİNSİZ İNSTAGRAM ÇEKİMİNE POLİS MÜDAHALESİ

KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle vakit namazları ve cuma namazlarının cemaat ile kılınmadığı Avcılar'daki Merkez Ulu Camii'nin arkasındaki gözden uzak arka avlusundaki küçük bölümde instagram hesabı için modellik yapan ve bunu görüntüleyen kız kardeşi, polis tarafından uzaklaştı.

05.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:46
KORONAVİRÜS tehdidi nedeniyle vakit namazları ve cuma namazlarının cemaat ile kılınmadığı Avcılar 'daki Merkez Ulu Camii'nin arkasındaki gözden uzak arka avlusundaki küçük bölümde instagram hesabı için modellik yapan ve bunu görüntüleyen kız kardeşi, polis tarafından uzaklaştı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında cuma namazı günleri camiler ibadete kapatılırken, bu yasağı delmeye gelebilecek bazı kişiler olabileceğini göz önünde bulunduran Avcılar Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri de önlem aldı.Bazı kişiler polise yasağın ilan edildiği günden itibaren cuma günleri öğle saatlerinde iki genç kadının cami avlusuna bavulla geldiğini, arka tarafta kıyafet değiştirip, birbirlerinin fotoğraflarını cep telefonu çektiğini söyledi. Görevli sivil polislerden biri bunun üzerine caminin çevresini kontrol ederken, iddia edildiği gibi iki genç kızın gözlerden uzakta olan avlunun bir köşesinde olduğu ve birisinin elinde elbise, yanlarında bavul olduğu görüldü. Genç kızlar, Avcılar'da oturduklarını, kardeş olduklarını belirtirken, instagramdaki bazı firmalar için birisinin modellik, diğerinin cep telefonu ile çekim yaptığını söyledi. Polis , böyle bir çalışmanın izinsiz yapılamayacağını belirterek, GBT sorgulamasını yaptığı kardeşleri buradan uzaklaştırdı. CAMİNİN AVLUSUNDA FİRMA İÇİN İZİNSİZ İNSTAGRAM ÇEKİMİNE POLİS MÜDAHALESİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Avcılar, Polis, Güncel

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CAMİNİN AVLUSUNDA FİRMA İÇİN İZİNSİZ İNSTAGRAM ÇEKİMİNE POLİS MÜDAHALESİ
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