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Caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklama

Kayseri'de, camideki bağış kutusundan 200 lira alırken güvenlik kamerasına yansıyan Ömer A. (19) polis tarafından yakalandı.

14.10.2019 15:39Caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklama

Kayseri'de, camideki bağış kutusundan 200 lira alırken güvenlik kamerasına yansıyan Ömer A. (19) polis tarafından yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Karacabey Sokak'taki Çınar Camii'nde meydana geldi. Namaz kılmak için camiye giren Ömer A., çıkışta bulunan bağış kutusunda 200 lira aldı. Koli bandını açıp, kutunun deliğinden aşağıya sarkıtarak parayı çekerken güvenlik kamerasına yansıyan Ömer A., daha sonra kaçtı. Durumu fark eden imamın haber vermesiyle gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Polis, görüntüden yola çıkarak kimliği ve eşkali belirlenen Ömer A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ömer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Karacabey, Kocasinan, Kayseri, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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