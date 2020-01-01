Haberler » Güncel » Caminin bağış kutusundaki parayı çaldılar - Haber

Caminin bağış kutusundaki parayı çaldılar

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde caminin girişindeki bağış kutusunda bulunan paralar, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı.

01.01.2020 13:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:47 Caminin bağış kutusundaki parayı çaldılar

KAYSERİ'nin ilçesinde caminin girişindeki bağış kutusunda bulunan paralar, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Fatih Camii'nde meydana geldi. Öğle namazı için camiye gelen imam A.A., cami girişindeki metal bağış kutusunun kilidinin kırık olduğunu ve içindeki paraların alındığını gördü. İmamın vermesiyle gelen polis, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kimliği belirsiz 2 kişinin kilidi kırarak, kutudaki parayı aldığını gördü. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Fatih Camii, Kocasinan, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:08   Irak Hizbullah'ı, Haşdi Şabi'nin "ABD Büyükelçiliği önünden çekilme" çağrısına uymuyor - Haber
15:06   Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu - Haber
15:06   Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı - Haber
15:06   Nijerya'da rehin alınan 525 kişi serbest bırakıldı - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
15:00   Başkan Dündar'dan yılbaşı ziyaretleri - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
14:01   Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi - Haber
13:27   YKS'ye hazırlanan genç kızın sıcak çikolata talebine belediye hediyeyle cevap verdi - Haber
12:27   Manisa ve Kütahya'da faaliyet gösteren termik santrallere, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Haber
1.01.2020 15:15:58