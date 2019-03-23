Caminin Çatısı Yandı

Sivas
'ın Suşehri
ilçesi Akşar
köyü camisinde çıkan yangında, caminin çatısı yanarak kullanılamaz hale geldi
Edinilen bilgiye göre, Suşehri
ilçesine bağlı Akşar
köyünde Akşar
Camii'nde yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangın Suşehri
Belediye itfaiye ekipleri ve köy sakinlerinin müdahalesi ile camiyi tamamen sarmadan kontrol altına alındı. Caminin çatısı ile kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksamından çıkmış olabileceği düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Akşar, Suşehri, Sivas, 3. Sayfa
Kaynak: İHA