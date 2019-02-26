Caminin Demir Kapısını Sökerek Çaldılar

Kayseri
'de bir caminin demir kapısını sökerek çalan ve satan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan
ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Güllüce
Caddesi'ndeki Ünal Camii'nin müştemilatındaki demir kapı sökülerek çalındı. Olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren V.P.(24) ve E.K.(24) yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar haklarındaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
Güllüce, Kocasinan, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: İHA