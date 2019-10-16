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Caminin elektrik ve suyunu kullanan kişi 10 TL bırakıp helallik istedi

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki Merkez Camisi'nin elektrik ve suyunu kullanan bir kişi, "Caminin prizini 5 dakika kullandım, şadırvandan da 2-3 litre su kullandım. Hakkınızı helal edin" diyerek 10 lira bırakıp, imamdan helallik istedi.

16.10.2019 17:40Caminin elektrik ve suyunu kullanan kişi 10 TL bırakıp helallik istedi
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki Merkez Camisi'nin elektrik ve suyunu kullanan bir kişi, "Caminin prizini 5 dakika kullandım, şadırvandan da 2-3 litre su kullandım. Hakkınızı helal edin" diyerek 10 lira bırakıp, imamdan helallik istedi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki merkez Camisi'nin elektrik ve suyunu kullan ismi öğrenilemeyen bir kişi, 10 Türk Lirası bıraktı. Caminin girişindeki masanın üzerine bıraktığı not kağıdında şu ifadelere yer verdi:

"Hocam, caminin prizini 5 dakika kullandım, şadırvandan da 2-3 litre su kullandım. Hakkınızı helal edin. Cemaatten de helallik istediğimi bildiririm. Bu az parayı da elektrik faturasına ekleyin. Hürmetlerimle." - KIRIKKALE

Kırıkkale, Balışeyh, Güncel

Kaynak: İHA

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