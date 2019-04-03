Caminin Musluklarını Çalan Zanlı Tutuklandı

Kaynak: İHA

Samsun'da gece yarısı caminin musluklarını çalan zanlı önce güvenlik kamerasına, ardından da polise yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi Camisi'nin abdesthanesinde 28 Mart gecesi meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız caminin abdesthanesindeki 10 adet sıcak su, 1 adet de soğuk su musluğu olmak üzere 11 adet musluğu yerinden sökerek yanında getirdiği çuvala koyup kayıplara karıştı. Muslukların çalınması nedeniyle abdesthanenin suyu sabaha kadar boşa aktı.Sabah camiye gelen görevliler hırsızlık olayını fark edince suyu kesip olayı polise haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde hırsızlık olayının saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen Canik İçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri hırsızlık olayını 20 yaşındaki O.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan O.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN