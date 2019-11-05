Haberler » 3. Sayfa » Caminin yardım paraları çalındı

Caminin yardım paraları çalındı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir caminin yardım kutusuyla dernek binasındaki kasada bulunan paralar kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

05.11.2019 17:59 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:04Caminin yardım paraları çalındı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir caminin yardım kutusuyla dernek binasındaki kasada bulunan paralar kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Tuğ Mahallesi'ndeki İbadullah Camisi'ne elindeki kürekle giren ve yüzünü bez parçasıyla kapatan kimliği belirsiz kişi, gece saatlerinde ayakkabısını çıkartarak camiye girdi. Şahıs, bir süre sonra yardım kutusu ile cami derneğine ait çelik kasada bulunan paraları çalarak kayıplara karıştı. Sabah namazı için camiye gelen imam, yaşanan hırsızlık olayını fark ederek polise haber verdi. - BİTLİS

Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:43 Uçuruma yuvarlanan sürücü 1 gün sonra ölü bulundu
18:26 Samandağ'da polisten okul çevresinde denetim
18:23 Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
18:10 Şofbenden zehirlenen genç hayatını kaybetti
18:08 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
10:03 Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu
09:50 İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar
08:13 Uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonunu arattı
00:10 Düğünü için memleketine giden uzman çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
02:07 Turizm cenneti Bodrum'a 15 dakika yağan sağanak, sokakları göle çevirdi
5.11.2019 18:53:54