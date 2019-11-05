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Bitlis'te caminin yardım paralarını çaldılar! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Bitlis'te camiye giren kimliği belirsiz bir kişi, yardım kutusu ile caminin dernek binasındaki paraları çaldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

05.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:13

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, bir camideki yardım kutusu ile caminin dernek binasındaki kasada bulunan paralar çalındı.
Tuğ Mahallesi'nde İbadullah Camisi'ne giren kimliği belirsiz kişi, yardım kutusu ile cami derneğine ait çelik kasada bulunan paraları çaldı.

İMAM FARK ETTİ, DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Sabah namaz kıldırmak için camiye gelen imam, hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu polise bildirdi. Cami ve dernek binasında inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anları da camideki güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇELİK KASAYI SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ÇIKARMIŞ

İbadullah Cami Derneği Başkanı Abdulbari Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, camiye giren hırsızın çelik kasayı sürükleyerek dışarı çıkardığını söyledi.

Kasanın içinde 50 veya 100 lira civarında para bulundurduklarını belirten Aksoy, "Kasayı da haftada bir biz açıyoruz. Daha sonra derneğimize girmişler ve çekmeceyi kırarak aldıkları anahtarla kasayı açmışlar. Burayı dağıtmışlar ve her şeyi ortalığa saçmışlar. Güvenlik kamerasının kablolarını da kesmişler. Para haricinde hiçbir şey almamışlar. Sanırım çok para var düşüncesiyle yanlarında getirdikleri çantayı da burada bırakmışlar." ifadelerini kullandı.

Cami müezzini Servet Babur da gece 02.00 sularında hırsızın camiye girerek paraları çaldığını anlattı.

Bitlis'te caminin yardım paralarını çaldılar! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Tatvan, Bitlis, Sabah, Güncel

Kaynak: AA


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