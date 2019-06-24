24.06.2019 23:39
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Camiye gelen genç kıza taciz iddiası

Camiye gelen genç kıza taciz iddiasıKONYA - Konya'da namaz kılmak için camiye gelen genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Camiye gelen genç kıza taciz iddiası
KONYA - Konya 'da namaz kılmak için camiye gelen genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Esenlerli Sokak üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caminin kadınlar bölümüne namaz kılmak için gelen K.Y.'yi camide fark eden M.O. (61), genç kızın yanına giderek kendisinin elini öpmesini istedi. K.Y.'nin M.O'nun teklifini reddetmesi üzerine yaşlı adam genç kıza, "Benim elimi öp, benim elimi çok alimler öptü" diyerek yaklaşarak K.Y.'ye sarıldı ve sırtını sıvazlayarak tacizde bulundu. Yaşlı adamın yanından hızla uzaklaşan K.Y., karakola giderek şikayetçi oldu. Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri, olayın yaşandığı camiye gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Genç kızın verdiği eşkal ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ilk ifadesinde şahsın, "Tansiyon hastasıyım, olayı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Camiye gelen genç kıza taciz iddiası
Kaynak: İHA
Polis , Genç , 3. Sayfa

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