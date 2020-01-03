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Camiye gelmeyince öldüğü anlaşıldı

ZONGULDAK'ta, yılbaşı gecesi sonrası kendisinden haber alınamayan Selahattin Şeker(49), evinde ölü bulundu.

03.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:09 Camiye gelmeyince öldüğü anlaşıldı

ZONGULDAK'ta, yılbaşı gecesi sonrası kendisinden alınamayan Selahattin Şeker(49), evinde ölü bulundu.

Elvanpazarcık Beldesi Mahallesi'nde yalnız yaşayan Selahattin Şeker, kalorifer görevlisi olarak çalıştığı camiye gitmedi. Komşuları, bugün telefonla da ulaşamayınca Şeker'in evine gitti. Kapıyı kırarak eve giren komşuları, Selahattin Şeker'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri evde incelemede bulundu. 3 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen Şeker'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği düşünülüyor. Kesin sonucun yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Şeker'in cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Zonguldak, Pazarcık, Güncel

Kaynak: DHA

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