Camiye Gerçekleştirdiği Saldırıyı Sosyal Medyada Canlı Yayınladı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

Kentin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

BAŞBAKAN'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında "Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri. Bu saldırı olan eşi görülmemiş bir şiddet eylemi" dedi.

CANLI YAYINLADI

Saldırganın saldırı anını sosyal medya platformu Facebook üzerinden canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın camiye giriş yaptığı andan itibaren ateş açmaya başladığı ve birçok kez şarjör değiştirdiği dikkat çekti. Öte yandan cansız bedenlerin üzerine defalarca kurşun sıkması vahşeti gözler önüne serdi.