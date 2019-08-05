Camiye giden çocuklar lunaparkla ödüllendirildi

Karasu
Yalı Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Akbaş, camide yaz Kur'an kursu eğitimi gören öğrencileri lunaparka götürdü.
Muhtar Akbaş, Yalı Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de Kur'an eğitimi alan öğrencileri aileleriyle birlikte lunaparka götürdü.
Cami önünde ellerindeki Türk bayraklarıyla toplanan öğrencilerle beraber lunaparka giden Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhtarlık olarak her yıl bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Akbaş, 550 öğrenciye moral vermek ve sevindirmek için böyle girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Yeri geldiğinde ben de onlarla birlikte çocuk oluyorum ve çocukluk günlerimi yaşıyorum. Çocuklarla mutlu ve huzurlu oluyorum. Bizlere bu konuda destek olan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Özellikle lunapark sahibi Melih Kavakcı'ya teşekkür ediyorum bizlere her yıl sponsorluk yaptığı için." diye konuştu.