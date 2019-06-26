26.06.2019 14:48
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Camiye giderken otomobilin çarpmasıyla öldü

Camiye giderken otomobilin çarpmasıyla öldü

GAZİANTEP'te camiye gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mehmet Kayacık (84), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te camiye gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mehmet Kayacık (84), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatsı namazını kılmak için camiye gitmek isteyen Mehmet Kayacık'a yolun karşısına geçtiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kayacık, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi  Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayacık doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.


- Gaziantep
Kaynak: DHA
Gaziantep , Kayacık , Güncel

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