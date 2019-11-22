Haberler » 3. Sayfa » Camiye gitmek için evden çıkan yaşlı adam merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti - Haber

Camiye gitmek için evden çıkan yaşlı adam merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

Camiye gitmek için evden çıkan yaşlı adam merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiBURSA - Bursa'da dengesini kaybedip merdiven boşluğundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

22.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:11
Camiye gitmek için evden çıkan yaşlı adam merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti
BURSA - 'da dengesini kaybedip merdiven boşluğundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Babasını kanlar içerisinde gören oğlu ve kızı göz yaşlarına boğuldu.
Olay Osmangazi'ye bağlı Karaağaç Mahallesinde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 . katta oturan Bilal Bulun (77), sabah camiiye gitmek isterken merdiven boşluğundan düşerek hayatını kaybetti. saatlerinde markete gitmek için evden çıkan oğlu Ahmet Bulun babasını merdiven boşluğunda kanlar içerisinde görünce hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bulun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Babalarını yerde gören çocukları göz yaşlarını tutamadı. 2. kattan düşüp hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Camiye gitmek için evden çıkan yaşlı adam merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

Sabah, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:17 TEM otoyolunda feci kaza...Araç ikiye bölündü
15:16 Yaşlı kadını dolandırırken yakalanan şüpheli tutuklandı
15:11 Dere ıslah çalışmasında apartmanın istinat duvarı ve bahçesi çöktü
15:10 Öğretmeni olan Necmettin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldüren öğrencisinin yargılanmasına başlandı
14:58 Karaya oturan motoryatın içinden 35 göçmen, 1 organizatör çıktı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
22.11.2019 15:23:06