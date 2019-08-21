Haberler» 3. Sayfa» Haber

Camiye yıldırım düştü

Ordu'nun Kumru ilçesinde yıldırım düşen caminin elektrik tesisatı yandı.

21.08.2019 13:37 Camiye yıldırım düştü
Ordu'nun Kumru ilçesinde yıldırım düşen caminin elektrik tesisatı yandı.

Gökçeli Mahallesi'nde 1974 yılında yapılan ve tadilat için bakıma alınan camide, sabah saatlerinde yağan yağmur ile birlikte düşen yıldırımın kapıya isabet etmesi sonucu elektrik kontağından yangın çıktı. Yıldırım düştüğü anda cemaat bulunmayan camide yangını fark eden vatandaşlar, cami yanında bulunan yangın söndürme çeşmesinden ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Kumru İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede yangını söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, camide maddi zarar meydana geldi. - ORDU

Kumru, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:00   Eskişehir'de zincirleme trafik kazası
14:59   Otomobil ile motosikletin kazası kameraya yansırken, motosiklet sürücüsüne ceza kesildi
14:57   Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu
14:55   Epilepsi hastası genç, başı su kovasının içinde ölü olarak bulundu
14:50   Kayıp zabıt katibi 23 gündür aranıyor
14:50   Dede ve ninesini vahşice bıçaklayan torun adliyeye sevk edildi
14:49   Kuyucak ve Karacasu'da uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama