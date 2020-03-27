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CAMLARI GAZETE KAĞIDIYLA KAPATILAN KIRAATHANEDE OYUN OYNARKEN YAKALANDILAR

FATİH'te koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan kişiler yakalandı.

27.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:43
FATİH'te koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan kişiler yakalandı. Kıraathane sahibine ceza kesilirken, kıraathanenin camlarının gazete kağıdıyla kapatılması dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeyle aralarında kıraathanelerin de bulunduğu birçok işletme kapatıldı. Fatih , Karagümrük Prof. Naci Şensoy Caddesi'ndeki bir kıraathanenin açık olduğu ihbarını alan Fatih İlçe Müdürlüğü ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, dış cephesi gazete kağıtları ile kapalı ve kapısı içeriden kilitli olan kıraathane içinde oyun oynandığı tespit etti. Kıraathane kapatılırken, işyeri sahibi İbrahim A.'ya 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi kapsamında 392 TL idari para cezası kesildi.
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CAMLARI GAZETE KAĞIDIYLA KAPATILAN KIRAATHANEDE OYUN OYNARKEN YAKALANDILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Fatih, Güncel

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CAMLARI GAZETE KAĞIDIYLA KAPATILAN KIRAATHANEDE OYUN OYNARKEN YAKALANDILAR

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