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Çamlıbel Geçidi'nde sürücülere kar engeli

Sivas-Tokat karayolunun Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

01.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:38Çamlıbel Geçidi'nde sürücülere kar engeli
Sivas- karayolunun Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bölgede öğle saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekince araçlarına zincir takmak zorunda kaldı. Özellikle çekici ve kamyonların kayması nedeniyle bazı bölgelerde yolun tek şeridinden ulaşım sağlandı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri bölgede kar temizleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. - SİVAS

Çamlıbel, Tokat, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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