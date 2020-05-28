ÇAMLICA CAMİ CUMA NAMAZINA HAZIRLANIYOR

(Havadan Görüntülerle)ÇAMLICA CAMİ CUMA NAMAZINA HAZIRLANIYORAli AKSOYER/İSTANBUL(DHA)Çamlıca Camii'nde uzun bir aradan sonra ilk defa kılınacak olan toplu Cuma namazı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

28.05.2020 20:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:57
İSTANBUL -(Havadan Görüntülerle)ÇAMLICA CAMİ CUMA NAMAZINA HAZIRLANIYOR
Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Çamlıca Camii'nde uzun bir aradan sonra ilk defa kılınacak olan toplu Cuma namazı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Caminin dev avlusu sosyal mesafe aralıklarını belirlemek için renkli işaretlerle kaplanıyor. İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk Vatandaşlarımız abdestlerini alıp yanlarına seccadelerini alarak camiye gelmelerini istiyoruz. dedi. Yarın 10 binlerce kişiyi ağırlaması beklenen Çamlıca Camii'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi.
Çamlıca Camii'nin avlusunda yarın kılınacak olan Cuma namazı öncesinde hazırlıklar bugünden başlandı. Oldukça geniş bir avluya sahip olan camiye gelen vatandaşların sosyal mesafeyi kaybetmemesi için tüm açık alanlar renkli işaretler yerleştiriliyor. Sabaha kadar sürecek çalışmalarda dev camin tüm açık alanları sosyal mesafeyi gösteren renkli işaretlerle kaplanacak.
VATANDAŞLARIN ABDEST ALIP SECCADELERİYLE GELMESİ İSTENİYOR
İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk Yaklaşık 75 gündür yapamadığımız camilerde Cuma namazı kılma ibadetimize yarın itibarıyla başlıyoruz. Alınan önlemlerle ilgili vatandaşlarımız abdestlerini alıp seccadeleriyle birlikte gelmelerini istiyoruz. Camide tuvaletlerde kapalı olacak. Bizim açık alanlarda belirlediğimiz yerlere seccadelerini yayarak sosyal mesafeye de dikkat ederek ibadetimizi yapacağız. dedi.
Yarın on binlerce kişiyi ağırlaması beklenen camideki çalışmalar havadan görüntülendi. Çalışmaların tüm gece boyunca süreceği öğrenildi. ÇAMLICA CAMİ CUMA NAMAZINA HAZIRLANIYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Çamlıca, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Haber
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamen kaldırılacak Haber
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı Haber
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı
Son Dakika: Türkiye’de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi
ABD’li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Canlı yayında yöneltilen ’Kürtçe’ sorusu Acun’u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Diyarbakır’da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Haberler››Güncel››ÇAMLICA CAMİ CUMA NAMAZINA HAZIRLANIYOR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:55: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konuştu: (3) - Haber 20:55: Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısında en fazla günlük artış - Haber 20:53: Konya'da sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı - Haber 20:48: 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek - Haber 20:48: ÜSKÜDAR'DAKİ KİLİSENİN KAPISINDAKİ HAÇI SÖKEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haber 20:42: Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek - Haber 19:58: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek - Haber 16:32: Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar - Magazin 14:29: Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı - Haberler