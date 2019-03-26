Çamlıca Cami görüntüsüyle İstanbul'u Süslüyor

Kaynak: İHA

Çamlıca Cami görüntüsüyle İstanbul'u SüslüyorİSTANBUL - Işıklandırması ile Çamlıca tepesinde adeta görsel şölen oluşturan Çamlıca Camii'nin havadan çekilen görüntüler ile İstanbul'u süslediği görülüyor. Gün batımı ile yanmaya başlayan ışıklar caminin ihtişamını bir kez daha ortaya çıkartıyor. Çamlıca Camisi, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemi ile kendine hayran bıraktırıyor. 6 minareli caminin gece ışıklandırması ile çekilen görüntüsü ile adeta İstanbul'u süslediği görülüyor. Camii güneşin etkisini kaybetmesi ile ortaya çıkan aydınlatma ışıkları ile Çamlıca Tepesinde tüm ihtişamıyla duruyor. Çamlıca Camii külliyesinde vatandaşların rahat hareket etmeleri için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör bulunuyor. Caminin içinde 17 bin metrekarelik alan deseni özel yapım halı ile kaplandı. Halının altında elektrikli ısıtma sistemi dahil bulunuyor. Camii'nin dev kubbesinin altına yerleştirilen 7 ton ağırlığında 3 kattan oluşan dev avize görenlerin beğenisini topluyor. Dev avizenin en geniş bölümü 32 metre çapında, diğer halkalar ise 24 ve 16 metre çapında. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor. 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlanan camide 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Ayrıca 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor.