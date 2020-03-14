Çamlıca Cami'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması
Çamlıca Cami'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması Üsküdar Belediyesi, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı.
14.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:02
Çamlıca Cami'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması
İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı. Çamlıca Camii, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve diğer camiler ilaçlanarak dezenfekte edildi. Üsküdar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ilçede bulunan camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı. Büyük Çamlıca Camii, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve ilçedeki diğer birçok cami temizlik yapılarak virüs ve bakterilerden arındırıldı. Özel kıyafetli temizlik görevlileri camilerde özel solüsyon kullanarak dezenfekte çalışmaları yürüttü.
İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı. Çamlıca Camii, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve diğer camiler ilaçlanarak dezenfekte edildi. Üsküdar Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ilçede bulunan camilerde dezenfekte çalışmaları yaptı. Büyük Çamlıca Camii, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ve ilçedeki diğer birçok cami temizlik yapılarak virüs ve bakterilerden arındırıldı. Özel kıyafetli temizlik görevlileri camilerde özel solüsyon kullanarak dezenfekte çalışmaları yürüttü.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Çamlıca Cami'nde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması
Etiketler : Marmara Üniversitesi, Üsküdar Belediyesi, Çamlıca, Yerel
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Haberler
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Haberler
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Haberler
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Haberler
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Haberler
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Haberler
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu