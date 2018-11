Çamlıca Cami'nde Son Gelindi

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:42



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:42

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camii'nde sona gelindi. Yüzde 98'i tamamlanan camide bulunan 7 ton ağırlığındaki ana avize ışıklandırıldı. Ses sistemini test amacıyla sela okundu.17 BİN METREKARE HALININ BÜYÜK BÖLÜMÜ DÖŞENDİÇalışmaların büyük bir hızla sürdüğü camide halı döşeme işlemi 10 gün önce başlamıştı. Caminin içinde 17 bin metrekarelik alan tamamen deseni Çamlıca Camii için tasarlanan özel yapım halı ile kaplanacak. Halının altında elektrikli ısıtma sistemi bulunacak. Halının desenlerinin birbiriyle uyumlu olması için döşeme işlemine dev kubbenin altından başlanırken işlemin büyük bölümü tamamlandı. Bir kaç gün içinde halı döşeme işlemenin bitmesi planlanıyor.İLK "SELA" OKUNDUÖte yandan ses sistemi testleri sela okunarak yapıldı. Testlerin gün boyu sürmesi planlanıyor. Caminin dev kolonlarına yerleştirilen özel hoparlörler sayesinde caminin içinde her köşede ölçümler yapılarak sesin eşit olarak her yere ulaşması sağlanıyor.7 TONLUK DEV AVİZE IŞIKLANDIRILDIBu arada daha önceden Çamlıca Camiİ'nin dev kubbesinin altına yerleştirilen 7 ton ağırlığında 3 kattan oluşan dev avizede ışıklandırıldı. İç içe geçmiş halkalar şeklinde olan dev avizenin en geniş bölümü 32 metre çapında, diğer halkalar ise 24 ve 16 metre çapında. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor. Öte yandan caminin ısıtma ve soğutma sistemine destek olması amacıyla ana kubbede bulunan kolonlar çevresine dev klimalar takıldı. Ahşap el işçiliği panellerle gizlenen klimaların çok soğuk yada çok sıcak günlerde çalıştırılarak içerdeki ısının sabit kalması sağlanacak."YAKINDA İBADETE HAZIR HALE GELECEK" İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk , "6 Ağustos 2013 tarihinde temeli attık. Bugün 14 Kasım 2018 ayağımızda çoraplar halının üzerindeyiz. Çok keyif verici çok sevinçli bir an yaşıyoruz. Camimizin içinde artık ses sistemi testleri sırasında "sela" okunmaya başlandı. Dışarda yapılacak olan peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından camii ibadete açılmaya hazır hale gelecekEN BÜYÜK CAMİ OLACAKEn büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. Çamlıca camisi, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Bittiğinde 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması.Görüntü dökümü:-----------------Avizeden detaylar-Halılar-Halıların döşenmesi-Okunan sela-Külünk'ün açıklaması - İstanbul