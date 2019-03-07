Çamlıca Camii İbadete Açıldı (Ek Görüntü)

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ibb/' title='İBB'>İBB</a> Başkan Adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a> sabah namazını kılmak için <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/camlica/' title='Çamlıca'>Çamlıca</a> Camii'ne geldi. <br><br>Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ-İdris TİFTİKÇİ-Ali AKSOYER-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA<br><br>İbadete açılacak olan <a class='keyword' href='/camlica/' title='Çamlıca'>Çamlıca</a> Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> <a class='keyword' href='/ibb/' title='İBB'>İBB</a> Başkan Adayı <a class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a> da sabah namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geldi.