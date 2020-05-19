ÇAMLICA CAMİİ KADİR GECESİ'NDE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kadir Gecesi'nde Çamlıca Camii'nin minareleri arasına 'Kadir gecemiz mübarek olsun mahyası yazılırken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da unutulmayarak mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı.

ÇAMLICA CAMİİ KADİR GECESİ'NDE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
19.05.2020 23:42 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:42
Kadir Gecesi'nde Çamlıca Camii'nin minareleri arasına 'Kadir gecemiz mübarek olsun mahyası yazılırken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da unutulmayarak mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı.
Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii'nin minareleri arasına Kadir Gecesi nedeniyle 'Kadir Gecemiz Mübarek Olsun mahyası yazıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da unutulmayarak mahyalara Türk Bayrağı yansıtıldı.
TÜM İNSANLIĞI BU SALGINDAN KURTAR YARABBİ
Çamlıca Camii hocası duada 'Ya ilahi senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla oruçlarımızı açtık. Oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle Yarabbi. ya Rap İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Biz aciz kullarını sensiz, sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma. Milletimizi, İslam ümmetini ve tüm insanlığı bu salgın hastalıktan kurtar Yarabbi. dedi.
Oluşan görsel şölen drone tarafından havadan görüntülendi.
En güzel 19 Mayıs sözleri! Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs mesajları! Resimli 19 Mayıs sözleri!

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Kadir Gecesi, 19 Mayıs, Çamlıca, Güncel, Haber

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