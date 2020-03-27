Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma namazında da boş kaldı

Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma namazında da boş kaldı Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu.

27.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:40
Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma namazında da boş kaldı
İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. İstanbulluların Cuma namazı için sıkça tercih ettiği camilerden Çamlıca Camii, bu Cuma namazında da boş kaldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, etkisini sürdüren korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların kalabalık oluşturmaması için camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar namazlarını evlerinde kılmaya başladı, camiler boş kaldı. Şehir dışındaki vatandaşların dahi namaz kılmak için geldiği Büyük Çamlıca Camii, bu Cuma namazında da boş kaldı. Korona virüse karşı alınan önlem doğrultusunda boş kalan Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi. Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma namazında da boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Çamlıca, Genel

Haberin Videosu :

Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma namazında da boş kaldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma namazında da boş kaldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

15:18: Baskil'de koronavirüs tedbirleri - Haberler 15:17: 'Evde kal' uyarılarına direnen balıkçılar pes dedirtti - Haberler 15:14: İngiltere Başbakanı Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı - Haberler 15:14: Koruma altındaki vaşak, çoban köpeklerinin saldırısından ağaca tırmanarak kurtuldu - Haberler 15:13: Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Sonuçları pozitif olan vakalar tedavi altında - Haberler 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı 14:32: Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi - Haberler 14:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:53: Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler 13:43: Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım - Haberler 13:32: CNN Türk spikeri, canlı yayında koronavirüse müdahale eden doktorlar konuşulurken ağladı - Haberler 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı