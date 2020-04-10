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Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma da kapalı

Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler sebebiyle camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu.

10.04.2020 13:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:45
Çamlıca Camii korona virüs tedbirleri kapsamında bu Cuma da kapalı
Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı alınan tedbirler sebebiyle camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. Büyük Çamlıca Camii, alınan tedbirler kapsamında bu Cuma gününde de boş kaldı.
Korona virüs tehlikesi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, korona virüse karşı önlem almak amacıyla camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu. İstanbulluların Cuma namazı için sıkça tercih ettiği camilerden olan Çamlıca Camii, alınan önlemin ardından dördüncü hafta da Cuma namazında boş kaldı. Caminin girişlerine şerit çekilerek vatandaşların girişine izin verilmedi.
(Mustafa Biçer/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Çamlıca, Güncel
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