Çamlıca Camii'nde İlk Ezan Okundu

Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca
Camii'nde bu sabah ilk ezan okundu, cami ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii'ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii'nde ilk ezan, Regaib Kandili
dolayısıyla bu sabah okundu. Vatandaşlar Çamlıca Camii'ndeki ilk ezanla birlikte sabah namazına akın etti. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
da sabah namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak inşa edilen cami, ilk ezanın okunduğu anlarda İHA tarafından havadan görüntülendi.
(İHA)
Sabah, Çamlıca, Güncel
Kaynak: İHA