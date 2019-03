Çamlıca Camisi'nde İlk Ezan Yarın Sabah Okunacak

Kaynak: AA

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camisi'nde ilk ezan yarın sabah okunacak. Temeli 6 yıl önce atılan caminin kapıları, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili ile yarın cemaate açılacak.Aynı anda 63 bin kişinin ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi Çamlıca Camisi, yarın ibadete açılacak. Çamlıca Camisi'nin her bir bölümünde son rötuşlar yapılmaya devam edilirken, yarın ilk ezanın okunacak olması nedeniyle müezzinler tarafından akustik çalışması da yapılıyor.İçine girildiği andan itibaren İstanbul'un simgesi haline gelen selatin camilerinin adeta devamı hissini uyandıran Çamlıca Camisi, her bir bölümünde en ince ayrıntısına kadar düşünülen detaylarıyla ilgi çekiyor.Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı Çamlıca Camisi'nin inşasında birçok yenilik ve farklılık da hayata geçirildi.34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'u simgeliyorOsmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camisi, kentin yeni sembollerinden biri haline geldi.Görkemli mimarisiyle İstanbul'un her noktasından rahatlıkla görülebilen Çamlıca Camisi, bu heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva ediyor.İmanın şartını temsilen 6 minareli inşa edilen Çamlıca Camisi'nin üç şerefeli 4 minaresi Malazgirt Zaferi'ne ithafen 107,1 metre, iki şerefeli 2 minaresi ise 90 metre yüksekliğinde yapıldı.Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi İstanbul'u simgeliyor.Kubbenin iç yüzeyine, 16 Türk devletine ithafen Allah'ın isimlerinden 16'sı, Haşr Suresi'nin son iki ayetinden istifade edilerek yazıldı.Dünyanın en büyük alemine sahipAna kubbenin üzerine 3 metre 12 santimetre genişliğinde, 7 metre 77 santimetre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığında alem yerleştirildi. Nanoteknolojiyle renklendirilen ve 3 parçadan oluşan alem, dünyanın en büyük alemi olma özelliğini taşıyor.Caminin dışarıdan ana avluya girişinde yer alan ve mermerle kaplanan taç kapı, büyüklüğüyle de göz dolduruyor. Taç kapının avlunun içine bakan kısmında, Kasas Suresi'nin 77. ayeti yer alıyor. Caminin içine girilen kapının üzerine ise Al-i İmran Suresi'nin 132-136. ayetleri işlendi.Caminin kubbe altındaki dört ayrı bölümde yer alan aslan göğüslerine, paslanmaz çelikten nanoteknolojiyle üretilen hatla Arapça "Ey ihtiyaçları gideren", "Dualara icabet eden", "Sesleri duyan", "Dualarımızı kabul et" sözleri yazıldı. Yine nanoteknoloji ürünü 220 metre boyunda ve yaklaşık 9 bin parçadan oluşan Fetih Suresi'nin tamamı, kubbe altındaki kemerlere monte edildi.Çamlıca Camisi, halı serili alanında 25 bin olmak üzere 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir cami kompleksi olarak tasarlandı. Camide aynı anda 8 cenazenin namazı kılınabilecek.Çamlıca Camisi ibadet alanının yanı sıra 11 bin metrekarelik müze, 3 bin 500 metrekarelik sanat galerisi, 3 bin metrekarelik kütüphane, bin kişilik konferans salonu, 8 sanat atölyesi, 3 bin 500 araçlık kapalı otoparkı bünyesinde barındırıyor.Cami, ses, ışık, ısıtma, havalandırma, güvenlik ve zayıf akım sistemleriyle de farkını ortaya koyuyor.Çamlıca Camisi'ne yüzde yüz antibakteriyel özelliğe sahip, 17 bin metrekare büyüklüğünde özel dokuma halı serildi.Cami, 5 metre genişliğinde, 6,5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki ana kapısıyla, dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından birine sahip. Kapı, Konya'da geleneksel Türk ahşap sanatının en güzel örneği olan kündekari işçilik denilen çivisiz sistemle bir araya getirildi, sedef ve kaplama işleri ise İstanbul'da gerçekleştirildi.Çamlıca Camisi'nin büyüklüğüyle orantılı olarak minberi ile vaaz kürsüsü de normallerine göre farklılıklarıyla dikkati çekiyor. Caminin minberi 21 metre yüksekliğinde ve gerek görüldüğünde asansörle çıkılabilecek. İstanbul'da sedefkarların bir yıllık çalışmasıyla hazırlanan vaaz kürsüsü yaklaşık 4 metre yüksekliğinde yapıldı.Cami, yarından itibaren hizmet vermeye başlayacakİstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin günlük bir serüvenin ardından yarın sabah namazında, başlangıcın başı olarak değerlendirilebilecek bir gün yaşanacağını söyledi.Külünk, Regaip Kandili dolayısıyla yarın sabah itibarıyla camiyi ibadete açacaklarını belirterek, "Camimizi yarın sadece ibadete açıyoruz. Resmi açılışını yapmıyoruz. Açılış programı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle daha ileri ki bir tarihte olacak. Yarın sabahtan itibaren camimiz cemaate hizmet vermeye başlayacak." dedi.Çok yoğun bir gayretle geriye kalan rötuşların tamamlanmak üzere olduğunu anlatan Külünk, "Camimizin akustik çalışmaları uzun zamandır devam ediyor. Müezzin arkadaşlarımız yarın en güzel, en teknik, en rahatsız etmeyen sesi verebilmek adına hassasiyetle çalışıyor." diye konuştu.Caminin dış aydınlatma sisteminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gün ışığı baz alınarak yapılan özel bir proje olduğunu aktaran Külünk, "Akşam vakti görüntülenen renk cümbüşü, renklerimizi test için yapılan bir çalışmaydı. Camimizin ana rengi gün ışığı dediğimiz renk. Bundan sonra da hep bu rengi göreceğiz." ifadelerini kullandı.