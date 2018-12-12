Çamlıca'da karlı havayı fırsat bilen turistler bol bol fotoğraf çekildi

Çamlıca
'da karlı havayı fırsat bilen turistler bol bol fotoğraf çekildiTuristler karlı havanın keyfini çıkarırken, fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi
İSTANBUL - İstanbul
'un bir çok ilçesinde etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesinde de etkili olurken, gezmeye gelen turistler karlı havanın keyfini çıkardı. Bir anda lapa lapa yağmaya başlayan kar, Üsküdar
'ın seyir tepesi olan Çamlıca tepesinde de eşsiz bir görüntü oluşturdu. Bu durumu fırsat bilen turistler ise karlı havada bol bol fotoğraf çektirdi. Lapa lapa yapan kar çimlerin bir kısmını ise beyaza bürüdü. Kar
yağışı Çamlıca tepesinde etkisini sürdürüyor.
İstanbul,Kar,Çamlıca
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:39