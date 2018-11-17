17 Kasım 2018, 00:26
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Çamlıca Kulenin Restoran Kısmı Bu Şekilde İnşa Edildi

Çamlıca Kulenin restoran kısmı bu şekilde inşa edildiİSTANBUL - Yapımı devam eden Çamlıca Kulesinin restoran kısmının inşa edilişi ve kuleye çıkartıldığı anların görüntüleri yayınlandı.

Çamlıca Kulenin restoran kısmı bu şekilde inşa edildi

İSTANBUL - Yapımı devam eden Çamlıca Kulesinin restoran kısmının inşa edilişi ve kuleye çıkartıldığı anların görüntüleri yayınlandı.
İstanbul'un siluetini bozan Çamlıca'daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan dev Çamlıca Kulesinde çalışmalar devam ediyor. İnşaatı süren Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılırken, restoran bölümünün yerde inşa edildikten sonra halatlar yardımıyla yukarıya çekilerek monte edildiği görüntüler yayınlandı. İstanbul,Çamlıca
17 Kasım 2018 Cumartesi 00:26