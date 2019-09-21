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Çamlıca Okulları'nda Aşure Günü

Malatya Özel Çamlıca Okulları'nda Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen Aşure Günü etkinliğine veliler büyük ilgi gösterdi.

21.09.2019 14:42Çamlıca Okulları'nda Aşure Günü
Malatya Özel Çamlıca Okulları'nda Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen Aşure Günü etkinliğine veliler büyük ilgi gösterdi.

Çamlıca Koleji Fen Lisesi Kampüsünde gerçekleşen Aşure Günü etkinliğine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, öğrenci velileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda bir konuşma yapan Çamlıca Koleji Kurucu Müdürü Mustafa Sarıtaç, Aşure'nin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu dile getirerek, etkinliklerine kendilerini kırmayarak katılan tüm konuklara teşekkür etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de, Aşure'nin Muharrem Ayında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, etkinliği düzenleyen kurum yetkililerine teşekkür etti. Konuşmaların ardından Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli'nin duası ile birlikte konuklara aşure ikramında bulunuldu. - MALATYA

Muharrem Ayı, Malatya, Çamlıca, Güncel

Kaynak: İHA

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