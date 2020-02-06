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Çamlıdere'nin eğitimde yükselen değeri

Çamlıdere Merkez Atatürk İlk/Ortaokulu'na kurulan Tasarım-Beceri Atölyelerinde becerili öğrenciler yetişecekMilli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmesi ve ilgi duydukları alanlardaki becerilerini geliştirmesi için pilot okullarda...

06.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:18Çamlıdere'nin eğitimde yükselen değeri
Merkez Atatürk İlk/Ortaokulu'na kurulan Tasarım-Beceri Atölyelerinde becerili öğrenciler yetişecek

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmesi ve ilgi duydukları alanlardaki becerilerini geliştirmesi için pilot okullarda kurulmasını kararlaştırdığı Tasarım-Beceri Atölyeleri Ankara'nın Çamlıdere ilçesindeki Merkez Atatürk İlk/Ortaokulu'nda da açıldı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında yeniden yapılan Merkez Atatürk İlk/Ortaokulu'nda Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, Drama Atölyesi, Yaşam ve Beceri Atölyesi, Atölyesi faaliyete başladı.

Okul müdürü Cihangir Cantürk, "Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme becerilerini geliştirdikleri atölyelerin yanı sıra okulda Z Kütüphane, Konferans Salonu, Bağımsız Anasınıfları, okulumuz öğretmen kadrosunun özverili çalışmaları ile eğitimin kalitesini artıran, Ulusal Ajans destekli Avrupa Birliği Erasmus K101 Projesi ve e-twinning Projeleri yanı sıra İlçe bazında farkındalık oluşturan yerel projelerle; Okulumuz ilçenin ve bölgenin en gözde okulu olma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir" dedi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Çamlıdere, Güncel

Kaynak: İHA

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