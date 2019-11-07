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Çamlıhemşin'de dereye düşen genç yaralandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde lise öğrencisi genç dereye düşerek yaralandı.

07.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:18 Çamlıhemşin'de dereye düşen genç yaralandı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde lise öğrencisi genç dereye düşerek yaralandı.

Olay Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lise öğrencisi Süleyman Çolak dengesini kaybederek dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Ekipleri vatandaşlarla birlikte yaralanan genci kurtarmak için seferber oldu. Dere ıslahı için yapılan duvarlardan dereye iniş çıkış yeri olmaması ekiplere zor anlar yaşattı. Vatandaşların da yardımı ile dereden çıkarılan Süleyman Çolak 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - RİZE

Çamlıhemşin, Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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