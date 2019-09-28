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Çamlıhemşin'de yağış ve fırtınanın şiddeti kameraya yansıdı

Çamlıhemşin'de yağış ve fırtınanın şiddeti kameraya yansıdı Sağanak yağış ve fırtınanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdıRİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli fırtına güvenlik kamerasına yansıdı.

28.09.2019 16:50Çamlıhemşin'de yağış ve fırtınanın şiddeti kameraya yansıdı
Çamlıhemşin'de yağış ve fırtınanın şiddeti kameraya yansıdı
Sağanak yağış ve fırtınanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı
RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağış ve şiddetli fırtına güvenlik kamerasına yansıdı. İlçe Merkezinde bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.
Gecenin geç saatler olması nedeni ile herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için sağanak yağış uyarısı geldi. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çekilirken, kuvvetli rüzgar karşısında da tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Çamlıhemşin, Rize, Genel

Kaynak: İHA

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