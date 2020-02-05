Çamlıhemşin'de yola düşen kayalar için önlem isteği

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili yağışın ardından yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. İlçe halkı, kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını istiyor.

İlçede dün etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kayalar, ilçe merkezinden geçen anayol üzerine düştü. Kayaların düştüğü sırada yoldan geçen araç olmaması olası olayı faciayı önledi. Olay sonrası geniş güvenlik önlemleri alınarak, kayalar yoldan temizlendi. İlçede yaşayanlar, dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ulaşımda kullanılan yoldaki kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını, yamaçların rehabilite edilip, demir kafeslerle örtülmesini istiyor. Harekete geçen ilçe yetkililerince, yolun güvenli hale gelmesi ve gerekli önlemlerin alınması için yol güzergahında çalışma başlatıldığı belirtildi.