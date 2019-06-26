26.06.2019 12:49
Haberler » “genel“ » Haber

Çamlıktepe'deki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Çamlıktepe'deki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktıTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran'da meydana gelen selin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Çamlıktepe'deki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
TRABZON - Trabzon 'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran'da meydana gelen selin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran tarihinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Selin meydana geldiği anda Çamlıktepe İlkokulu'nda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde bir iş makinesinin selin tam ortasında kaldığı görülüyor. Selin yaşandığı 18 Haziran tarihinden bu yana 8 kişinin hayatını kaybettiği ve selde sürüklenerek kaybolan 2 kişinin ise hala arandığı felaketin ortaya çıkan yeni görüntüleri selin büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serdi.Çamlıktepe'deki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İHA
trabzon , araklı , 18 haziran , Genel

Son Dakika Haberleri
15:29 - El işi yapan kadınlardan başkana tepki
15:08 Vali Güzeloğlu, yaz Kur'an kursu öğrencileri ile buluştu
15:05 İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı
14:39 15 Temmuz sonrası Konya'da ilk "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı"
14:36 Kangal köpeği sezaryenle 11 yavru doğurdu
14:24 Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memur toprağa verildi
14:09 Anadolu'nun en büyüklerinden Taşhan'da el sanatları yaşatılıyor